Il nuovo anno vedrà il ritorno dell’Isola dei Famosi, uno dei reality show più amati dal pubblico del piccolo schermo. Alla guida della trasmissione ci sarà ancora Ilary Blasi ma a prendersi la scena, in queste ore, sono le prime indiscrezioni su quelli che saranno i futuri naufraghi. Pare che alcuni nomi possano già essere abbastanza sicuri…

Come detto, si pensa già al 2023 e alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Stando a quanto riporta il settimanale Nuovo Tv la produzione avrebbe iniziato a vagliare i nomi dei prossimi naufraghi.

Secondo la rivista, tra i nomi dei possibili concorrenti c’è quello della madre di Belen Rodriguez, Veronica Cozzani, ma anche di Dayane Mello, Luca Di Carlo (l’avvocato e migliore amico di Cicciolina), Alessia Macari, Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi.

In modo particolare la compagna di Al Bano è corteggiata da tempo anche se già in passato era stata concorrente.

Inoltre ci sarebbe anche un altro nome che circola e che viene riportato a Vero, come afferma Gossip e TV. Si tratta di Pamela Prati, da poco uscita dal Grande Fratello Vip.

Staremo a vedere, a questo punto, se le indiscrezioni saranno confermate e chi, realmente, sarà concorrente in Honduras.

Di seguito un post Instagram di quella che era stata l’elezione del vincitore della scorsa edizione del programma:

