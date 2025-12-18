Milly Carlucci, lo “sgambetto” a Stefano De Martino: spunta tra i nomi per il post-Conti a Sanremo

Milly Carlucci apre all’ipotesi di un ritorno al Festival di Sanremo: dopo l’era Conti, la conduttrice resta una candidatura credibile per l’Ariston.

Stefano De Martino sembra essere il candidato principale per prendere le redini del Festival di Sanremo dopo Carlo Conti, almeno secondo le indiscrezioni circolate finora. Tuttavia, le recenti dichiarazioni di Milly Carlucci, rilasciate a poche ore dalla finalissima di Ballando con le stelle 2025, riaccendono le ipotesi. La storica conduttrice, assente dal palco dell’Ariston dal 1992, non esclude affatto in un’intervista a Fanpage.it un suo possibile ritorno. Ecco, a seguire, cosa ha detto.

Milly Carlucci parla del futuro di Ballando con le Stelle

Per il momento il Festival di Sanremo è ancora in mano a Carlo Conti, e lo sguardo di Milly Carlucci è proiettato verso il futuro di Ballando con le stelle. A Fanpage che le chiede se stia già pensando al cast della prossima edizione, la conduttrice risponde senza esitazioni: “Certo che ci sto pensando e di nomi ne ho più di uno, ma direi che è un po’ prestino…”.

Anche sulle polemiche che spesso accompagnano lo show, in particolare durante questa edizione con la partecipazione di Barbara D’Urso, la conduttrice è netta: “Di quello che succede fuori non me ne curo. Non ne ho proprio il tempo“

Il “passaggio di testimone” a Sanremo dopo Carlo Conti

Intervistata da Fanpage, Milly Carlucci si è lasciata andare a riflessioni sul presente e sul futuro. Alla domanda se le piacerebbe tornare a Sanremo, ha risposto: “Adesso ho solo voglia di fare una grande finale e di dormire per un mese. Poi Sanremo è Sanremo, magari un giorno…“. Una frase che non suona come una chiusura, ma piuttosto come un’apertura cauta.

Il Festival 2026 sarà la seconda edizione consecutiva diretta da Carlo Conti, ma le ipotesi su un possibile affiancamento o passaggio di testimone sono tutt’altro che escluse. E il storico volto della Rai ha tutte le carte in regola per “soffiare” il posto ad altri personaggi in lista, tra cui Stefano De Martino.