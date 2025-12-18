Simona Ventura nel mirino: “Non è acculturata, vederla al Grande Fratello fa tristezza”

Gene Gnocchi boccia senza mezzi termini Simona Ventura al Grande Fratello: le critiche del comico alla conduzione del reality.

Mentre i bookmaker si concentrano su chi vincerà questa edizione del Grande Fratello, fuori dalla Casa si accende il dibattito su una presenza che ha sorpreso molti: quella di Simona Ventura alla conduzione del reality. Il suo ritorno su Mediaset, infatti, si chiude oggi, 18 dicembre, con ascolti ben al di sotto delle aspettative. Tra le voci più critiche, spicca quella di Gene Gnocchi, comico e amico storico della conduttrice.

Simona Ventura commenta la sua esperienza alla conduzione del Grande Fratello

Simona Ventura, come riportato da Leggo.it, ha definito la sua esperienza al Grande Fratello “splendida“. Una valutazione che stride con i dati d’ascolto poco soddisfacenti e con un futuro televisivo ancora tutto da scrivere.

In un’intervista rilasciata a “Lo sgabuzzino” di Riccardo Bocca, Gene Gnocchi ha espresso parole chiare e dirette: “Vederla faticare col Grande Fratello mi dispiace molto. È veramente brava, non ha bisogno del Grande Fratello per emergere“.

L’attacco di Gene Gnocchi

Il tono del comico Gene Gnocchi è critico. Non manca, aggiunge Leggo.it, anche un riferimento alla preparazione culturale della conduttrice: “Non è acculturata, ma sa stare davanti alla telecamera“.

Una frase che, pur nella sua schiettezza, punta a riconoscere la naturalezza e l’efficacia con cui Simona Ventura comunica con il pubblico. Tuttavia, per lui resta un errore aver accettato quel ruolo: “Vederla lì a sorbirsi gente che fa finta di litigare mi mette tristezza“.

Per evidenziare quanto sia legato alla collega, ha aggiunto: “Sarei andato anche a fare l’opinionista pur di non vederla da sola“. Una frase che, più che ironica, suona come un messaggio sincero: la Ventura, per lui, merita molto di più di un palco fatto di litigi orchestrati.