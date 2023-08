Grande attesa per la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Arrivano da Milly Carlucci alcuni dettagli inediti sorprendenti.

Qualcosa si muove in vista della prossima stagione di Ballando con le Stelle con Milly Carlucci. Dopo aver più volte sottolineato di dover prima stabilire il cast e poi successivamente passare alla giuria, ecco la conduttrice fare alcuni precisazioni proprio su quest’ultima.

Milly Carlucci e la giuria di Ballando con le Stelle

Milly Carlucci

Parlando al settimanale Visto, come riportato da Il Fatto Quotidiano e da altri media, la Carlucci ha spiegato: “La giuria dev’essere messa in discussione, non è stata riconfermata. Bisogna capire pure chi possono essere i commentatori a bordo campo e i tribuni del popolo. Ma tutto questo avverrà a settembre e non prima. Adesso è il momento in cui si dicono tante cose. Ma tutto questo è normale perché siamo italiani e tifosi per natura e, quando nascono in un contesto educato, le polemiche sono divertenti. Ma non bisogna trascendere, né mai superare il limite”.

Insomma, al momento non ci sono certezze per quanto riguarda il rivedere al proprio posto i vari giurati.

Per quanto riguarda, invece, il cast, alcuni nomi sembrano già essere stati scelti. In particolare spiccano quelli di Teo Mammucari, Bruno Barbieri, Bobby Solo e Simona Ventura. Questi sono dati per fatti.

Altri, invece, suonano ancora come rumors. Tra loro Giovanni Terzi, Paola Perego, Leo Gassman, Francesca Barra, Michele Placido, Nino D’Angelo, Massimiliano Ossini, la Signora Coriandoli, Marcell Jacobs, Fabio Cannavaro, Massimiliano Caiazzo e Serena De Ferrari.

A questo punto staremo a vedere cosa deciderà la padrona di casa che sempre a Visto ha spiegato sulla scelta dei concorrenti: “C’è gran voglia tra i personaggi di prender parte al programma, ma quando gli dici che devono cancellare la propria vita per quattro mesi vogliono giustamente veder riconosciuta questa presenza anche a livello economico”.

Di seguito anche un recente post Instagram della conduttrice a lavoro proprio per la nuova edizione del programma: