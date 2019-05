I cosmetici solidi sono la scelta migliore che possiamo fare per la nostra routine e per l’ambiente. Vi spieghiamo perché e vi presentiamo i nostri preferiti!

I nostri oceani e il nostro ecosistema sono inondati da tutte le plastiche dei nostri rifiuti. Negli ultimi anni, sempre più persone si avvicinano ad uno stile di vita più sano, più green e più eco-friendly. Il primo passo, generalmente, è sempre quello rivolto all’alimentazione ma, anche la scelta di usare cosmetici solidi è un passo enorme per aiutare l’ambiente.

Se tutte noi facessimo uno sforzo in più nello scegliere prodotti meno nocivi per l’ambiente e per la cura del corpo, ci accorgeremmo anche di quanto questo tipo di prodotti è più conveniente anche per la nostra salute!

Se avete voglia, per iniziare a prendere confidenza con le preparazioni, potete anche cimentarvi con il sapone di Marsiglia fatto in casa, è facilissimo e costa poco. Se invece non avete tempo, vediamo un po’ meglio come sceglierli e quali sono i nostri preferiti!

Cosmetici solidi: quali sono i migliori e perché sceglierli

Con il nome cosmetici solidi s’intende una vasta gamma di prodotti per la cura del corpo: da quelli per il trucco alle creme per il viso, dai saponi per mani agli shampoo fino ad arrivare indovinate un po’… ad un dentifricio solido! I brand, di solito bio o vegan, che propongono questo tipo di cosmetici sono ogni giorno di più e sono una meraviglia: vi segnaliamo per esempio Dr. Organic, Lamazuna, Lè Luna Organics, Lush, Puro Bio ma ce ne sono molti altri.

Di queste marche troviamo trucchi solidi (tipo fondotinta o rossetti), creme per viso e corpo però ovviamente solide, saponi per mani, shampoo per capelli e saponette per la doccia, dentifrici in capsule che si sciolgono in bocca e deodoranti fatti in simpatiche forme piramidali. Insomma, potete trovare qualsiasi cosa, se cercate bene!

Oltretutto, mettendo per un attimo da parte l’ambiente, i cosmetici solidi sono naturali e fatti generalmente da pochi ingredienti. Quindi sono tendenzialmente meno aggressivi per la nostra pelle e sicuramente più sicuri. Non siete ancora convinte? Vi facciamo vedere quanto sono…belli!

I nostri cosmetici solidi preferiti: non sono bellissimi?

• Partiamo dalla cosa più bizzarra in versione solida che riuscite ad immaginarvi: il dentifricio! Ebbene sì, Lamazuna propone dei simpatici dentifrici a forma di gelato su stecco. Il nostro preferito il dentifricio al gusto limone e salvia, ma anche quello alla menta piperita è molto usato. Come usarlo? Strofinatelo o adagiate un pezzettino sul vostro spazzolino da denti e procedete come d’abitudine! Se volete provare un altro formato, non dimenticatevi le capsule masticabili di Lush!

• Sui saponi per le mani c’è l’imbarazzo per la scelta. La saponetta, infatti, è il cosmetico solido per eccellenza, usato già millenni di anni fa. A noi piace molto il sapone al tea tree di Dr.Organic (i prodotti al tea tree sono sempre molto profumati e freschi) e quello di Aleppo all’oliva e alloro, indicato per chi preferisce profumi un po’ più intensi.

• E alle ascelle non ci pensiamo? Lamazuna ha pensato ad un deodorante molto carino in versione solida che vi basterà strofinare in loco. Sì, funziona, lo promettiamo!

• Anche per quanto riguarda shampoo e cosmetici per la pulizia del corpo c’è veramente un mondo di profumi, colori ed essenze. Abbiamo, per esempio, scoperto da poco Lè Luna Organics e il loro shampoo solido senza parabeni ci piace molto. Per il corpo, il brand spagnolo Matarrania ci dà il buongiorno con il suo gel doccia solido Buenos Días e garantiamo un risveglio piacevole!

Cos’aspettate ancora ad usarli?

