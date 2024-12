Migliore dei Pinguini Tattici Nucleari, significato: “Tramontano le nuvole ma resterà il sole”

Qual è il significato di Migliore dei Pinguini Tattici Nucleari? La canzone è dedicata a Giulia Tramontano e al piccolo Thiago.

Migliore dei Pinguini Tattici Nucleari non è solo una canzone, ma è anche un racconto, una poesia, una dedica a Giulia Tramontano e al piccolo Thiago, uccisi da Alessandro Impagnatiello. Un brano profondo, che ‘parla’ a nome di tutti i femminicidi che ogni giorno vengono commessi da uomini che non meritano di essere chiamati tali. Vediamo il testo e il significato.

Migliore dei Pinguini Tattici Nucleari: il significato della canzone

Uscita venerdì 6 dicembre 2024, Migliore dei Pinguini Tattici Nucleari è contenuta all’interno dell’album Hello World. La canzone, scritta dal leader della band Riccardo Zanotti, è dedicata a Giulia Tramontano e al piccolo Thiago che portava in grembo, entrambi uccisi da Alessandro Impagnatiello nel maggio del 2023. Uno dei casi di cronaca più atroci dell’ultimo periodo, che ha visto un uomo – se così vogliamo chiamarlo – togliere la vita alla sua compagna e al bimbo che stava per nascere.

“Vorrei insegnarti parolacce che non devi dire

Nel poco tempo che rimane prima che il tuo tempo non esista più

Vorrei insegnarti a fare tardi, sai, magari con gli amici

Mentre ti aspetto a notte fonda sul divano in compagnia della tv“.

E’ Giulia a parlare, a raccontare cosa vorrebbe fare con il suo piccolo Thiago, ma è consapevole che qualcuno ha deciso per loro.

“Piccola donna che cammini tra le stelle

Mostri le ferite che nascondi tra la pelle, sono trentasette

Sei la rima fiore-amore, la più difficile che ci sia“.

Impagnatiello ha ucciso Giulia con 37 coltellate, mettendo fine anche alla vita del bimbo che portava in grembo. Madre e figlio se ne sono andati “a maggio come due fragole“, ma continueranno a rappresentare il sole per tutti i loro familiari.

“Seguo il ritmo del tuo cuore che ancora non c’è

Ho finito le parole, cerco il mio finale e so che

Forse non sarà il migliore, ma almeno sarà qui con te“.

I Pinguini Tattici Nucleari, intervistati da La Stampa, hanno parlato così di Migliore: “E’ una canzone che amiamo particolarmente perché quest’anno ci sono stati quasi cento femminicidi, una statistica vergognosa che quasi ogni giorno riempie le pagine dei giornali. (…) Bisogna riconoscere la situazione della società, altrimenti non si va oltre. Bisogna partire dall’educazione e dalla consapevolezza, una consapevolezza molto semplice: l’orrore permea ogni momento della giornata“.

Ecco il video di Migliore dei Pinguini Tattici Nucleari:

Migliore: il testo della canzone

A un tratto il bambino guardò

Sua madre negli occhi, a metà del percorso

Chiese: “Dove si arriva da qui?”…

Continua per il testo integrale