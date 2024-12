Alessandro Borghese, chef con la passione per le auto: ecco qual è il suo gioiello

Che auto possiede Alessandro Borghese? Lo chef, pilota amatoriale che non disdegna neanche le due ruote, ha un vero gioiellino.

Se non fosse diventato uno chef affermato e un volto televisivo molto amato, Alessandro Borghese avrebbe tentato la carriera da pilota. Grande appassionato delle due e delle quattro ruote, il conduttore di 4 Ristoranti ha un’auto di tutto rispetto. Vediamo qual è e quanto costa.

Che auto ha Alessandro Borghese? Lo chef ama la velocità

In un’intervista del 2020 a L’Automobile, Alessandro Borghese di definiva “malato di macchine“. Ha ereditato la passione per le quattro ruote dal nonno e, soprattutto, dal papà, l’imprenditore napoletano Luigi Borghese. Quando era un ragazzino, il genitore lo portava con sé nei suoi viaggi in autostrada e lo chef ricorda ancora con grande emozione quei momenti.

Durante le scorribande, padre e figlio facevano un gioco particolare: dovevano riconoscere le vetture che arrivavano dagli specchietti, indovinando modello, cilindrata e cavalli. Ricordi a parte, il conduttore di 4 Ristoranti continua a essere un grande appassionato di auto, tanto da ammettere in più occasioni che se non avesse fatto lo chef avrebbe tentato la carriera da pilota.

La sua macchina del cuore, quella a cui tiene di più, è un vero e proprio gioiello: una Porsche GT3. Una vettura dalle grandi prestazioni, con cui Alessandro si diverte a premere l’acceleratore soprattutto in pista. E’ proprio a causa di questo suo vizietto che spesso litiga con la moglie Wilma Oliviero. E’ bene sottolineare che quotidianamente, per spostarsi nella caotica Milano, utilizza una ‘semplice’ Mercedes.

Quanto costa l’auto di Alessandro Borghese?

L’auto di Alessandro Borghese ha un costo elevato, che solitamente i comuni mortali investono per acquistare una casa. Parliamo, infatti, di circa 180.000 euro. Stando a quanto si coglie dai profili social dello chef, la macchina non viene usata solo in pista, ma anche in città. Di certo, quando va a fare spesa al mercato, considerando che la quattro ruote ha un colore fiammante, non passa inosservato.