La showgirl parla del rapporto attuale con il suo ex marito, riguardo la figlia Aurora e chiarisce la sua posizione in merito.

In occasione di un’intervista al settimanale Chi, Michelle Hunziker parla del suo rapporto con l’ex marito Eros Ramazzotti. La showgirl racconta come hanno vissuto la loro relazione per la figlia Aurora, dopo il divorzio e di come lei si è sentita e ha vissuto la situazione.

Le dichiarazioni di Michelle Hunziker

“Noi le siamo stati sempre vicini, io ed Eros. Anche se ci sono delle difficoltà di coppia, l’amore genitoriale è altro ed è per sempre. Qualunque cosa accada per il bene dei figli, bisogna mettere da parte ogni emozione negativa. All’inizio è difficile ma poi ci riesci. I figli devono poter vivere con serenità l’amore che nutrono per il loro papà e la loro mamma. E questo io ed Eros l’abbiamo realizzato”.

Queste le parole di Michelle Hunziker, riportate da Today, in merito al suo rapporto con Eros Ramazzotti. Poi la showgirl parla di come la figlia si rapporta ai figli che il padre ha avuto con Marica Pellegrinelli e dichiara: “Auri è grande, è una sorellona e adora tutti, anche il fratello e la sorella che sono arrivati da papà”. La showgirl si sente dunque molto fiera della famiglia allargata che hanno costruito e di come Aurora sia cresciuta nonostante il divorzio dei suoi genitori.

