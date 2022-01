La coppia Lulù e Manuel continua a far sognare i telespettatori: il nuotatore ha rivelato un sogno alla sua fidanzata e lei lo ha sostenuto con parole molto toccanti.

In un momento di relax e vicinanza tra la coppia, Manuel Bortuzzo fa una rivelazione a Lulù. Il nuotatore sarebbe voluto entrare al GF Vip con le sue gambe. A questo punto la dolce e toccante risposta della sua fidanzata ha fatto sciogliere il cuore del gieffino e dei telespettatori.

Le dichiarazioni di Lulù e Manuel

Come riporta Blogtivvu, Lulù Selassiè chiede a Manuel se metterà i tutori alle gambe per poter camminare un po’ in Casa. A questo punto il nuotatore si butta giù e rivela che avere la sensazione di poterlo fare e poi la delusione successiva lo avvaliscono.

Proprio a questo punto la principessa etiope dice dolcemente al suo fidanzato: “Tu tornerai a camminare“. Sciolto da tanta dolcezza, Manuel confida un sogno fatto alla sua Lulù e dichiara: “Ho avuto l’immagine di me che entravo dalla porta rossa e camminavo. Chissà quanto sarei stato più bello…“. La principessa etiope risponde prontamente: “Tu sei bello!”. La loro coppia continua a far sognare al GF Vip 6 per la sua dolcezza e autenticità.

