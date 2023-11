Curiosa gag di Michelle Hunziker che per le vie del centro insieme alle figlie ha sdradicato un palo per un motivo molto particolare.

Si torna a parlare di Michelle Hunziker e questa volta non per questioni di cuore, come l’ultima foto insieme al presunto nuovo fidanzato, Alessandro Carollo. La showgirl, infatti, in queste ore è stata protagonista di una simpatica gag che, però, ha fatto un po’ discutere.

Michelle Hunziker, la gag del palo per strada

Attraverso le sue stories Instagram, la bella Michelle ha fatto vedere alle sue figlie la sua “forza”. Sì, proprio così. La showgirl, passeggiando, si è fermata e ha, di fatto, sdradicato un paletto per strada per dimostrare tutta la sua energia. Il motivo? La donna, spinta anche dalle piccole di casa che stavano filmando, voleva far capire a loro ma soprattutto ai suoi seguaci, l’importanza di una buona colazione appena fatta.

Un messaggio sicuramente importante, specie se consideriamo che poco dopo la conduttrice ha mostrato di essersi diretta in palestra per allenarsi e, anche per questo, fin dal primo mattino aveva necessità di molta energia.

Al netto della gag che è parsa divertente e che, sicuramente, avrà visto il paletto per strada essere già ridotto “male”, in molti hanno criticato il messaggio della donna che non avrebbe dovuto compiere questo gesto. In molti hanno commentato, una volta diffusasi la gag, il fatto che Michelle abbia in un certo senso contribuito a rovinare un luogo pubblico. Un parere che ci può stare ma che sicuramente stona con l’intento della donna e le condizioni del paletto della strada che, lo ripetiamo, quasi certamente non erano già ottimali e, dunque, non è stato rovinato dalla donna.

