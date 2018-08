Michael Kors con la Access Collection presenta il suo iconico e conosciuto orologio Runway come un nuovo e innovativo smartwatch.

Michael Kors con la Access Collection ha presentato il suo iconico e conosciuto orologio Runway come un nuovo e un innovativo smartwatch dalla tecnologia indossabile e super evoluta Si tratta dunque di un atteso ritorno e di un’aggiunta fresca, super glamour e molto accattivante alla famosa collezione di fashion orologi Access di Michael Kors.

Runway Fall 2018

Nella prossima evoluzione della tecnologia indossabile, lo smartwatch Runway offre una nuova esperienza altamente e totalmente personalizzata. In particolare ha monitoraggio del battito cardiaco, tecnologia a prova di nuoto, metodi di pagamento NFC, funzionalità GPS e molto altro.

Super accessoriato per ogni esigenza, Runway ha un nuovo design del quadrante digitale che si collega e visualizza visivamente la frequenza cardiaca. Il monitoraggio è altamente semplificato. Monitora la frequenza cardiaca su più tipi di allenamenti utilizzando Google Fit. Inoltre traccia anche gli allenamenti di nuoto utilizzando diverse app di fitness.

Lo smartwatch permette di effettuare acquisti con pagamento NFC tramite Google Pay e permette di utilizzare il GPS anche lasciando il telefono a casa. Non manca Google Assistant a cui fare domande o come promemoria. Compatibile con gli iPhone e gli Android. Inoltre, gli aggiornamenti dell’app My Social, una funzione che permette di mostrare le proprie foto di Facebook e Instagram direttamente sul quadrante dell’orologio, permettono di personalizzare i quadranti social con stickers a tema Michael Kors.

Oltre ai tre modelli classici di cinturini in acciaio inossidabile, in collezione ci sono anche i nuovi cinturini in silicone. Una soluzione perfetta e molto glamour per le persone che passano con facilità da un allenamento in palestra a una serata fuori.

La collezione Michael Kors Access Runway Fall 2018 è disponibile nei negozi Michael Kors, on line sul sito del brand e in selezionati rivenditori di tutto il mondo.