Mia: ecco le location del film con Edoardo Leo e Greta Gasbarri

Ecco quali sono le location di Mia, il film con protagonista Greta Gasbarri ed Edoardo Leo sulla violenza sulle donne.

Nel 2023 è uscito nelle sale cinematografie Mia, film diretto da Ivano De Matteo che pone l’accento sul problema della violenza sulle donne. La pellicola è stata anche premiata al Ciak d’oro come Miglior film drammatico. La protagonista è una ragazza adolescente, per l’appunto Mia, che si ritroverà coinvolto in una storia d’amore tossico con un ragazzo più grande di lei. Vediamo ora quali sono le location di Mia.

Mia: le location del film

La storia raccontata in Mia è ambientata a Roma, per la precisione nel quartiere Ostiense dove la protagonista abita insieme ai propri genitori. E proprio nella capitale è stato girato l’intero film.

roma colosseo

La casa dove abita Mia insieme ai suoi genitori si trova in via Luigi Magrini 18, in Largo Giovanni Battista Marzi si trova invece il Caffè Tevere, il bar dove la protagonista si ritrova con i suoi amici. La quale frequentata dalla ragazza è l’IIS De Amicis Cattaneo, mentre in negozio di fronte al quale conosce Marco si trova in Lungotevere Testaccio.

Altra location importante del film è la stazione di servizio dove il padre ritrova Mia dopo le violenze subite che si trova in Piazza della Radio. Altre scene del film sono state girate sul ponte di Testaccio dove è stato anche realizzato un murales con il volto della protagonista e la scritta “Solo Mia”.

Mia: il cast del film

A vestire i panni della protagonista principale di Mia è Greta Gasbarri. Il coprotagonista è il padre della ragazza, Sergio, che è interpretato da Edoardo Leo. Gli altri due grandi protagonisti del film Riccardo Mandolini e Milena Mancini, che interpretano rispettivamente il fidanzato Marco e la madre Valeria.

Nel cast del film sono poi presenti anche Giorgio Montanini, Alessia Manicastri, Giorgia Faraoni, Samuel Christian Franzese e Vinicio Marchioni.