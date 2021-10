Sono stati rivelati i testi dei messaggi fedifraghi di Icardi che hanno mandato su tutte le furie la moglie Wanda Nara.

“Vorrei incontrarti in discoteca, in un luogo dove nessuno ci conosce,” avrebbe scritto Eugenia Suarez al presunto amante Mauro Icardi.

Questo il contenuto del primo messaggio scoperto da Wanda Nara, che avrebbe scatenato l’ira funesta della showgirl portandola alla separazione dal marito. Tuttavia ora, secondo l’entourage vicino alla coppia, la separazione tra i due non sarebbe più così definitiva. Passata l’ira esplosiva dopo la scoperta del tradimento, Wanda Nara sembra essere disposta a una conciliazione con Icardi. “Non si separeranno,” mormora chi conosce bene la coppia.

Al momento al centro del gossip ci sono anche i messaggi che Eugenia Suarez avrebbe inviato a Mauro Icardi. I testi delle conversazioni private tra i due sono venuti alla luce e ora sono al centro dello scandalo. Ecco quindi le parole che hanno fatto crollare Wanda Nara.

La soap opera Icardi-Wanda Nara continua. Si lasceranno, non si lasceranno? Chi lo sa. Lo scopriremo nelle prossime puntate. Forse si intravede uno spiraglio di conciliazione.

Di certo la coppia Icardi-Nara non intende lavare i panni sporchi in casa, al contrario. In ogni caso la figura peggiore stavolta l’ha fatta Mauro Icardi, che non uscirà “illeso” da questa situazione. Wanda Nara ha conquistato la fiducia di followers e pubblico nella nuova parte della donna tradita, che mette alla gogna il marito.