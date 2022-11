Torna a parlare Memo Remigi dopo il caso di molestie ai danni di Jessica Morlacchi avvenuto a ‘Oggi è un altro giorno’. Le parole.

Non si placano le polemiche attorno al caso che ha visto coinvolto Memo Remigi e Jessica Morlacchi, vittima di una molestia da parte dell’uomo che, nel corso di una puntata di ‘Oggi è un altro giorno’ le aveva dato una pacca sul lato B. Subito dopo la vicenda, l’84enne era stato mandato via dal programma di Serena Bortone e “fatto fuori” in generale dalla Rai. Al Corriere della Sera, Remigi ha parlato ancora di quanto accaduto spiegano la sua visione dei fatti a distanza di qualche tempo.

Memo Remigi e il caso Jessica Morlacchi: le parole

Memo Remigi

Ripercorrendo le tappe dello “scandalo” avvenuto nel pomeriggio di Rai1 a ‘Oggi è un altro giorno’, Memo Remigi ha detto: “Il mio gesto è di per se orrendo ed è sacrosanto il fastidio, il disagio, la rabbia di chi lo subisce. Ma vista la forte confidenza tra noi, forse Jessica poteva dirmelo. Ma soprattutto mi sono chiesto spesso in questi giorni, come è stato possibile che una persona come me – che per decenni ha rappresentato il garbo e l’eleganza – in un minuto sia diventato un mostro. Lei ha giustamente ricordato il MeToo, ma lì si parlava di violenze, abusi sessuali. Forse bisognerebbe anche fare dei distinguo”.

Sulle scuse che l’uomo ha poi fatto alla donna: “Sì, ho fatto a Jessica le mie scuse pubbliche naturalmente che non smetterò mai di ribadire, ma non me la sono sentita di chiamarla. Sarebbe stato invadente da parte mia. Non mi do pace: mi è così dispiaciuto che lei si sia sentita offesa. Se me ne fossi accorto subito quel giorno, le avrei chiesto scusa immediatamente”.

Remigi ha poi parlato dell’uscita di scena dal programma ed in particolare di come siano andate le cose con la padrona di casa Serena Bortone: “Stimo profondamente Serena Bortone, è una grande professionista, e capisco dovesse agire così. Umanamente, visto il nostro rapporto, mi è dispiaciuto solo non ricevere una telefonata da lei per chiarirci. Ho solo dell’amarezza perché abbiamo lavorato bene per anni. Avrei preferito una telefonata dove me ne diceva di tutti i colori, ma l’indifferenza ferisce di più”.

Di seguito quello che era stato l’episodio della molestia condiviso in un post Twitter da un utente:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG