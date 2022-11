Scintille a Ballando con le Stelle. Protagonista Selvaggia Lucarelli che non ha gradito il giudizio di un suo collega giudice e ha replicato.

Non potevano mancare alcuni momenti di tensione a ‘Ballando con le Stelle’, specie quando è tempo di dare i giudizi ai concorrenti. Uno degli episodi più accesi della serata è stato senza dubbio il commento all’esibizione di Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina. I due, dopo un bel tango, non sono piaciuti a Guillermo Mariotto che ha criticato l’uomo, fidanzato di Selvaggia Lucarelli. Proprio la giornalista ha immediatamente replicato in toni piuttosto duri.

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli sbotta

Selvaggia Lucarelli

I fatti a Ballando con le Stelle iniziano, come anticipato, dopo l’esibizione, per dire la verità molto positiva, tra Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina. I due si sono esaltati in un bel tango dove sono parsi in grande sintonia.

Al momento di dare i voti, però, i giudici non hanno apprezzato tutti quanto visto. In modo particolare Guillermo Mariotto: “Lui sempre meccanico, un soldatino di piombo. Poi quel racconto noioso…”. Parole che non sono andate a genio a Selvaggia Lucarelli, compagna nella vita privata di Biagiarelli, che ha quindi detto di trovare ingiusto il giudizio negativo appena arrivato.

Le sue parole sono state, però, piuttosto dure e dirette: “Sei proprio uno str***o, detto tra me e te Mariotto”, ha commento la giornalista. “Dire che Lorenzo ha ballato male… Capisco il giochino di doverlo massacrare ogni volta, però mi sembra un po’ eccessivo. Dire che è meccanico in questo caso mi sembra ingiusto, anzi vorrei mi prendesse così anche a casa. Oggi è stato tutto molto bello”.

Insomma, non mancano le discussioni anche in questo caso.

Di seguito il commento alla propria esibizione da parte di e Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina:

