Confessioni e un simpatico siparietto al Maurizio Costanzo Show tra Belen Rodriguez e il padrone di casa. Argomenti: amore, figli e futuro…

Serata di confidenze al ‘Maurizio Costanzo Show’ tra il noto giornalista e Belen Rodriguez. La showgirl, presente insieme ad altri ospiti come Filippo Bisciglia e Mara Venier, ha parlato anche della sua relazione con Stefano De Martino, di suo figlio Santiago ma anche di qualche progetto futuro ed in particolare di un viaggio che desidera fare nella sua amata Argentina…

Belen Rodriguez, le parole su De Martino e Santiago

Belen Rodriguez

Come anticipato, ospite del ‘Maurizio Costanzo Show’, Belen Rodriguez si è divertita a scambiare alcune battute col padrone di casa. Incalzata da Costanzo a proposito della sua relazioe con Stefano De Martino, l’argentina ha scherzato: “Stefano chi? Ah sì, me lo ricordo vagamente. Ho capito chi è. Tutto bene, a casa tutto bene”.

Parlando della sua Argentina e del desiderio di fare ritorno nel sua Paese, la bella modella ha poi fatto sapere che è in programma un viaggio in Agosto: “Non ci vado da un po’. Volevo andarci per capodanno ma non riesco per impegni di lavoro. Ci andrò il prossimo agosto, con De Martino. Anche se ci lasceremo, lo costringerò lo stesso (ride ndr)”.

Parlando poi del figlio di 9 anni, Santiago, la Rodriguez ha confidato: “Ormai è un ragazzino, anche se dorme ancora con noi”. E ancora: “Cosa pensa di me e Stefano? Lui sta divinamente. Quello che deve pensare, che siamo due matti. Per bene però”.

Di seguito il post Instagram con una gag tra la showgirl e Costanzo:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG