Un commento riferito più alla vicenda Rolex che a Ilary Blasi ma che lascia comunque spazio a polemiche e vari pareri. Cosa è successo.

Nelle scorse settimane si è tanto parlato della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti e, adesso, tornano a galla tutte le varie polemiche legate al “furto” dei Rolex da parte della conduttrice e anche a quello delle borse da parte dell’ex Roma. In modo particolare in diretta tv a ‘Uno Mattina in Famiglia’, il conduttore Tiberio Timperi si è lasciato andare ad un commento… non proprio felice.

Ilary Blasi pizzicata sul caso Rolex: le parole

Ilary Blasi

Nella scorsa puntata di ‘Uno Mattina in Famiglia’ c’è stato il solito appuntamento con la rassegna stampa di Gianni Ippoliti. Commentando le ultimissime sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, ecco arrivare un commento decisamente duro da parte del conduttore Tiberio Timperi. L’uomo si è lasciato andare ad alcune parole diventate subito virali sul web.

Cosa ha detto? Beh, nulla di carino verso la Blasi… “Possiamo dire una cosa? Trattenerci gli orologi è veramente cheesy, da caciottari”, il suo commento.

Parole non troppo carine verso la conduttrice e ormai ex moglie di Totti anche se, probabilmente, l’intento del conduttore era solo quello di dare un giudizio sull’intera situazione che si è venuta a creare tra Rolex, borse e altre questioni.

Oltre al riferimento sui “caciottari”, la parola cheesy viene usata per definire un qualcuno o qualcosa di scadente. Nel caso delle persone, si tratta di un termine per indicare quelle un po’ “svampite”.

Di seguito il post Twitter di un utente che si è accorto dell’affermazione del conduttore:

Tiberio Timperi dà della «caciottara» a Ilary Blasi #UnomattinaInFamiglia pic.twitter.com/QS6Su3ci5H — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) November 12, 2022

