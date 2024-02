Melissa Satta ha deciso di trascorrere la festa degli innamorati con le amiche e il figlio Maddox sulla neve. È finita con Matteo Berrettini?

La showgirl Melissa Satta ha deciso di trascorrere un San Valentino da single in montagna con le sue amiche e il figlio Maddox sulla neve. È una conferma delle voci che circolano da settimane sulla presunta rottura con Matteo Berrettini?

Sono diverse settimane che circolano rumors riguardanti la relazione tra l’ex velina e il tennista Berrettini, ma ancora non è giunta alcuna conferma o smentita da parte dei due interessati.

Tuttavia, l’ultimo campanello d’allarme sembrerebbe togliere ogni dubbio. Ma allora come stanno realmente le cose? La storia tra Melissa Satta e Matteo Berrettini è davvero giunta al capolinea?

Melissa Satta e Matteo Berrettini: storia al capolinea?

San Valentino non è l’unica occasione speciale in cui Melissa Satta è rimasta da sola senza il suo fidanzato tennista. Infatti, pochi giorni fa, proprio in occasione del compleanno della showgirl, su Instagram la festeggiata ha pubblicato Stories in cui compariva solamente con il figlio Maddox.

Melissa Satta

E se è vero che sia al compleanno che a San Valentino i due non sono stati insieme, di certo c’è qualcosa sotto.

L’ex velina infatti ha preferito rilassarsi a Madonna di Campiglio in occasione della festa degli innamorati, sciando sulle piste insieme alle amiche e al figlio.

Melissa Satta sulla neve a San Valentino, ma senza Berrettini

Melissa Satta sta trascorrendo un San Valentino da single, e ha pubblicato alcuni scatti in cui, invece di commentare la rottura con il fidanzato, scrive semplicemente “It’s snow time”.

Con lei e il figlio non mancano le amiche di una vita: Simona Salvemini e Valentina Marotta.

Intanto i fan della coppia sono in attesa di una dichiarazione ufficiale che smentisca o confermi le voci sulla presunta fine della relazione. Arriverà il giorno di San Valentino?