Presto di nuovo mamma: Marica Pellegrinelli è incinta del terzo figlio. Una splendida notizia per la modella e il compagno.

Cicogna in arrivo per Marica Pellegrinelli. L’ex di Eros Ramazzotti, infatti, sarebbe in dolce attesa. Per la donna un altro bebè in arrivo con il compagno William Djoko, famoso deejay e producer, con cui è legata ormai dal 2022.

Marica Pellegrini aspetta il terzo figlio

Dopo i rumors dei mesi scorsi riguardo una possibile gravidanza, sembra proprio che questa volta le cose siano vere. Marica Pellegrinelli sarebbe incinta del terzo figlio, dopo i due avuti con Eros Ramazzotti.

La notizia è stata data da Diva e Donna che ha confermato la dolce attesa per la donna. “La modella ed ex moglie di Eros Ramazzotti, con cui ha avuto due figli, sarà di nuovo mamma con il deejay olandese William Djoko”, si legge anche sui social ufficiale del settimanale. “Una bella notizia dopo la grande paura di due anni fa quando aveva scoperto di avere un tumore alle ovaie”.

Al momento non ci sono particolari informazioni sulla gravidanza della donna e, quindi, non si sa ancora se sarà un maschio o una femmina, ma la dolce attesa sarà sicuramente motivo di gioia per la bella Marica, in modo particolare considerando lo spavento di due anni fa, quando scoprì di avere un tumore alle ovaie.

All’epoca venne operata e solo dopo qualche tempo trovò la forza di confrontarsi col suo pubblico via social. La famiglia, dunque, è pronta ad allargarsi e per Raffaella Maria e Gabrio Tullio arriverà un nuovo piccolo fratellino o sorellina.

Di seguito anche il post Instagram del settimanale con la notizia relativa alla modella e al compagno: