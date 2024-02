Brutta disavventura per Jo Squillo che ha raccontato di essere stata vittima di un terribile furto. La donna ha spiegato i fatti via social.

Una brutta esperienza per Jo Squillo, vittima di un furto a Roma. La donna ha raccontato sui social quanto le è accaduto in queste ore sottolineando, di fatto, di aver “perso tutto”. L’attivista ha spiegato via social di aver ritrovato la sua vettura col vetro spaccato e diversi oggetti personali spariti.

Jo Squillo vittima di un furto: il terribile racconto

Jo Squillo

Attraverso i canali social, Jo Squillo ha mostrato il furgone con il vetro rotto da parte dei ladri. La donna si è soffermata in particolare sulla ricostruzione di quanto sarebbe accaduto e poi anche sugli ingenti danni causati dai ladri.

“Mi hanno portato via tutto, ieri sera a Roma, più o meno alle 20.30″, ha detto. “Mi hanno spaccato il vetro della macchina e mi hanno rubato tutte le valigie. Ero in partenza, mi sono fermata a mangiare vicino alla Rai, agli studi Dear (attuali studi Fabrizio Frizzi ndr). Forse ci hanno tenuti d’occhio. Un po’ di leggerezza da parte mia o speranza che gli altri non commettano certe cose. È un momento difficile”.

La conduttrice e showgril era impegnata con il Festival di Sanremo come inviata per Caterina Balivo e la trasmissione ‘La Volta Buona’ e si è trovata a dover far fronte a questa spiacevole situazione.

Sotto al suo post con il racconto, la donna ha ricevuto tantissimo affetto e segnali di vicinanza. Tra le altre cose sottolineate dalla bella Jo, purtroppo, anche come tali fenomeni di delinquenza siano sempre più in aumento nella Capitale. Ora è toccato a lei, ma sicuramente non è stata né sarà l’ultima a subire qualcosa di simile.

Tra la refurtiva sparita alla donna, “documenti, computer, carta di credito, soldi, abiti della trasferta a Sanremo”. Ma non solo. La squillo ha spiegato: “Gioielli preziosi che fanno parte della mia vita da 30 anni. Fortunatamente stiamo bene, si va avanti”.

Di seguito anche il post Instagram della donna con il racconto: