Aperte le selezioni per il rappresentante di San Marino: c’è chi spera possano partecipare anche i due cantanti.

Angelina Mango ha già accettato di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024 che si terrà presso la Malmö Arena a Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio.Tuttavia, molti spettatori del Festival di Sanremo 2024 non si sono rassegnati di fronte alla mancata vittoria di altri artisti, tra cui Annalisa e Mahmood. I loro brani, ritmati e orecchiabili, per molti utenti social sono ritenuti perfetti per gareggiare nella competizione europea. Per questo hanno lanciato l’appello allo Stato di San Marino.

Eurovision 2024: la petizione a San Marino

Ogni anno lo Stato di San Marino organizza il contest “Una voce per San Marino” in cui cantanti provenienti da diversi Paesi competono per contendersi la possibilità di esibirsi all’Eurovision rappresentando, appunto, San Marino.

Basti ricordare che nel 2022 il cantante che è stato scelto per rappresentare il microstato era Achille Lauro, che lo stesso anno ha partecipato come concorrente al Festival di Sanremo.

Annalisa Scarrone

Quest’anno, invece, i fan chiedono allo Stato di San Marino di valutare la possibilità di mandare all’Eurovision 2024 uno degli artisti tra Annalisa e Mahmood.

Eurovision 2024: Una voce per San Marino

La terza edizione di Una voce per San Marino si concluderà il 24 febbraio, ma sono già in corso le selezioni partite il 10 novembre dell’anno scorso.

La dura selezione del cantante che rappresenterà lo Stato di San Marino è ormai in dirittura d’arrivo, per cui sembra improbabile che il microstato opterà per Annalisa o Mahmood, ma la speranza per i fan è l’ultima a morire.

Sono state ben 700 le candidature per l’Eurovision 2024 provenienti da 31 Paesi, ma solamente il 24 febbraio i giudici di Una voce per San Marino decreteranno il vincitore che rappresenterà San Marino in Svezia. Tra pochi giorni, quindi, sarà decretato il vincitore del contest. Intanto i fan sperano di vedere Annalisa o Mahmood al contest europeo.