L’ex velina ha spento le candeline insieme al figlio Maddox, ma del suo fidanzato non sembra esserci traccia.

Melissa Satta compie gli anni. Niente festa in grande stile, per ora, ma un compleanno all’insegna dell’intimità famigliare, festeggiato in casa con pochi invitati. Tra questi, però, non sembra proprio esserci traccia di Matteo Berrettini. I due, infatti, sembrano essersi allontanai da qualche tempo, e le voci della loro rottura si fanno sempre più insistenti.

Il compleanno di Melissa Satta

Melissa Satta ha spento 38 candeline in compagnia del figlio Maddox e ha condiviso il tenero momento sui social. “Love you to the moon and back“, ha scritto inoltre come didascalia alle foto della serata, tra le quali spicca il tenero bacio con il figlio. La showgirl ha scelto di festeggiare il traguardo con pochi invitati, con una semplice cena in casa, come si può ben vedere anche dal look casual che ha indossato.

Nel frattempo, però, prendono sempre più piede le voci della presunta rottura con Matteo Berrettini, il tennista con il quale la Satta era legata da qualche tempo.

La fine della relazione

Sembrerebbe proprio essere giunta al capolinea la storia d’amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini. L’assenza del tennista alla festa di compleanno della showgirl non è passata inosservata, e questo ha ulteriormente alimentato le voci al riguardo.

La coppia si era mostrata pubblicamente sui social un anno fa, proprio in occasione del compleanno della showgirl, dopo un periodo nel quale le indiscrezioni circa una loro frequentazione si erano fatte sempre più insistenti.

Nessuno dei due al momento sembra aver dato conferma della rottura, tuttavia Melissa Satta ha trascorso di recente alcuni giorni in montagna con le amiche, e alcuni sostengono di avere incontrato Berrettini in giro per locali, sa solo.