Il ballerino e coreografo di Amici ha elogiato la performance a Sanremo della cantante, al suo fianco da vent’anni.

Emanuel Lo aveva commentato così la presenza della sua compagna, Giorgia, sul palco dell’Ariston: “Sarà interessante vederla nella veste di conduttrice, lei è una professionista dello spettacolo: è molto talentuosa e ha un grande senso dell’autocritica, è simpatica e parla molto durante i suoi tour. Sarà eccezionale“.

Superando le aspettative, il pronostico è stato corretto, e Giorgia si è dimostrata un’artista a tutto tondo. Sul palco la cantante ha esordito con “E poi“, trent’anni dopo l’edizione di Sanremo con la quale aveva fatto il suo debutto tra le Nuove Proposte. Esibizione impeccabile, tanto che il pubblico l’ha omaggiata con una standing ovation, e da casa sono arrivati tantissimi messaggi di apprezzamento.

Il commento di Emanuel Lo

“Mamma mia ragazzi che bomba, qui cose serie, ha fatto i buchi al microfono” ha detto Emanuel Lo commentando la magistrale performance della sua compagna, Giorgia, su Instagram. “E POI non abituarsi mai” ha scritto il ballerino e coreografo, accompagnando il video dell’esibizione con dei cuoricini rossi come simbolo del suo amore per l’artista, ma anche per la donna che è al suo fianco da vent’anni e madre del loro figlio Samuel.

Vent’anni insieme

“Metà della mia vita insieme a lei” ha dichiarato di recente il professore di Amici. “Ci siamo lasciati, più di una volta, per tanti motivi: – ha detto ancora – personali, di coppia. Secondo me fa bene lasciarsi. Ci siamo lasciati per quasi un anno, ma quando ci siamo rincontrati, è stato bello ritrovarsi“.

La differenza di età tra i due (44 anni lui, 52 lei) è stata commentata da Giorgia stessa in un’intervista ricordando le parole che si dicevano agli inizi della loro frequentazione: “Io invecchierò, tu mi lascerai”, diceva Giorgia, “Mi chiamava cavallina pazza. È stato bravo perché mi ha educato: tra i due l’emotivamente maturo era lui. Mi ha insegnato cosa vuol dire stare in un rapporto“.