I fratelli di Melissa Satta non orbitano attorno al mondo dello spettacolo e amano poco apparire. Di certo, hanno ancora oggi uno splendido rapporto con Melissa, che spesso spendere delle dolci parole per loro. È chiaramente percepibile l’affetto comune, segno di una famiglia coesa, nonostante, come qualsiasi altra, abbia avuto degli ostacoli lungo il cammino. La vita non è sempre tutta rose e fiori, ma quando c’è un sentimento di così profonda solidarietà reciproca pure i momenti bui fanno meno paura. Andiamo allora a scoprire chi sono Riccardo e Maximilian, i fratelli di Melissa Satta.

Fratelli di Melissa Satta: biografia e vita privata

Entrambi più grandi, sono cresciuti insieme a Melissa, il che ha contribuito a formare in lei un lato da ‘maschiaccio’, sebbene poco percepibile a primo acchito. Mentre il primogenito Riccardo è frutto della precedente relazione tra Enzo Satta, architetto e politico sardo, e Anna Sarzi Amadé, gli altri due sono nati dall’idillio con Mariangela Muzzu. Info biografiche più accurate non sono disponibili.

Riccardo ha avuto in passato un flirt con Jessica Mazzoli, ex di Morgan. Oggi non sappiamo se sia o meno sentimentalmente impegnato. Molto legato al nipotino Maddox, ne è il padrino. Il più riservato resta comunque Maximilian. Sul suo conto si sa, infatti, davvero poco. Da quanto trapelato in rete ha una bellissima compagna che lo ha reso padre ed è anch’egli di bell’aspetto.

2 curiosità sui fratelli di Melissa Satta

– Nonostante la fine della storia con Melissa, tra Kevin-Prince Boateng e Riccardo Satta rimane una grande amicizia. Il calciatore ghanese ha lasciato un simpatico messaggio a ‘Ricky’ su Instagram: “Le belle persone rimangono sempre nella vita. Anche se sei brutto”.

– Attraverso il proprio sito web ufficiale, l’ex velina di Striscia la Notizia ha dedicato un pensiero a Riccardo e Maximilian: “Tutti e due – si legge – hanno sempre saputo appoggiarmi nei momenti difficili. Anche se io sono andata presto via di casa, con loro mi sono sempre sentita spesso. Considero la loro opinione e la loro approvazione molto importante nelle cose che faccio. Anche quando a volte capita di avere opinioni diverse. Qualche discussione non manca, ma poi è bellissimo fare la pace”.

