Si sono lasciati ufficialmente Melissa Satta e Matteo Berrettini. Dietro la fine della storia ci sarebbe un motivo importante.

Nelle scorse ore Melissa Satta e Matteo Berrettini hanno annunciato, per la verità solo il tennista, la fine della loro storia d’amore. L’atleta ha spiegato che lui e l’ex Velina non formano più un coppia. In questo senso, in tanti hanno iniziato ad indagare sulle ragioni dietro la rottura e qualcosa sarebbe venuto fuori. A renderlo noto il settimanale Oggi che avrebbe spiegato il motivo della separazione tra i due.

Melissa Satta e Matteo Berrettini: il motivo dell’addio

Melissa Satta e Matteo Berrettini

Già da qualche settimana si parlava di una presunta crisi tra la Satta e Berrettini. Momento di difficoltà confermato, poi, proprio dal tennista. I due non sono più una coppia e dietro questa decisione pare esserci una forte motivazione.

Secondo quanto si apprende da Oggi, i due avevano una visione diversa sul futuro. In particolare l’ex Velina stava spingendo per guardare ad una famiglia insieme al tennista, cosa su cui, invece, il ragazzo non avrebbe “puntato”. Almeno non in questo momento.

Da questa situazione le cose sarebbero peggiorate arrivando, appunto, alla rottura definitiva.

Le parole di Berrettini

Al netto di questa voce, va detto che Berrettini, durante l’annuncio della rottura con la bella Melissa, non ha dato motivazioni specifiche. Anzi. Per sua stessa ammissione non ci sarebbe stato una ragione scatenante. “Abbiamo avuto un rapporto bellissimo e intenso di grande stima. Non andrò oltre questo. Non è successo niente di particolare. La devo ringraziare per questo anno vissuto insieme”, erano state le sue parole.

Staremo a vedere se l’ex Velina vorrà ribadire a queste dichiarazioni e se nel corso del tempo verranno fuori altri retroscena legati alla loro storia terminata.

Di seguito anche un vecchio post Instagram della coppia: