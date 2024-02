Reduce dalla vittoria di Sanremo, Angelina Mango ha raccontato i segreti del suo successo ma anche dettagli inediti sulla sua musica.

Con il brano ‘La Noia‘, Angelina Mango ha trionfato all’ultimo Festival di Sanremo. La giovane artista ha conquistato tutti con la sua bravura e la sua solarità ma anche con la grande forza dell’amore manifestata in diversi suoi brani. A Chi, la ragazza ha svelato alcuni dettagli inediti su questo fronte in relazione anche alla sua vita privata oltre che professionale.

Angelina Mango, la forza dell’amore

Angelina Mango

“La prima canzone felice è stata ‘Voglia di vivere’, pubblicata a gennaio 2023”, ha detto Angelina parlando della sua musica e del cambiamento che c’è stato in lei come artista e non solo.

“Lì ho fatto lo switch, ho capito che volevo guardare alle cose belle perché quelle negative accadono e si fanno notare, a volte, più di quelle positive. È la chiave che ho trovato per vivere ed è per questo che canto così, perché parlo di me e sono contenta di aver trovato un nuovo modo di esprimersi perché so che mi ascoltano tantissime persone”, ha spiegato la Mango.

Proprio il brano ‘Voglia di vivere’ conteneva una messaggio particolare: “L’ho scritta per il mio ragazzo. L’amore fa tanto. E, se un giorno finirà, vi accorgerete anche di quello nelle mie canzoni“, ha aggiunto.

Sanremo e l’Eurovision

Non è mancato anche un passaggio sul successo a Sanremo e la prossima partecipazione all’Eurovision: “La vedevo come una cosa gigantesca e non mi faccio mai aspettative, ero lì con l’entusiasmo del presente, ogni passo era una grande vittoria”.

Retroscena poi su cosa voglia fare non appena avrà un giorno di libertà tra prove per l’Eurovision e ospitate in tv e radio: “Un pranzo a casa mia con le persone che amo, con la mia famiglia e il mio team”, ha detto.

