Marco Borriello è tornato in Italia per iniziare nuovi progetti. La nuova vita da single a Milano dell’ex calciatore festaiolo.

Marco Borriello ha deciso di cambiare vita. Ha lasciato la festaiola e spumeggiante vita di Ibiza e ha deciso di tornare in Italia, a Milano precisamente, per ricominciare un nuovo capitolo. Questa volta, lontano dalle spiagge e dalle notti di festa dell’isola spagnola, Borriello sembra determinato a rimettersi in gioco.

La nuova vita dell’ex attaccante di Milan e Juventus, però, al momento non prevede la presenza di una donna. Infatti, l’uomo al momento risulta essere single. Avrà lasciato a ibiza il suo aspetto da latin-lover?

Marco Borriello: la spesa in solitaria

Il ritorno di Marco Borriello in Italia è diventato ufficiale, soprattutto dopo le foto pubblicate dal settimanale Chi che mostrano l’ex calciatore mentre fa la spesa in solitaria. Dalle foto sembra evidente che al momento non ci sia nessuna donna nella vita di Borriello, ma le cose potrebbero presto cambiare.

Marco Borriello

Il calciatore è stato paparazzato nella zona di Brera, a Milano, in un supermercato situato vicino casa sua. Ma quali sono i prossimi progetti dell’ex calciatore?

Marco Borriello: i progetti futuri nel mondo del calcio

L’ex calciatore è molto cambiato rispetto a come lo ricordavamo, anche dal punto di vista fisico. Ma ha mantenuto la voglia di vivere di calcio.

Dopo cinque anni trascorsi a fare il dirigente nell’Ibiza Calcio, Borriello ha dichiarato a Radio TV Serie A che ha voglia di rimettersi in gioco e “Tornare a toccare un po’ di calcio”. Presto, quindi, potremo rivedere Marco Borriello ricoprire un ruolo importante nel mondo del calcio italiano.

Ci saranno risvolti anche da un punto di vista sentimentale? L’ex di Belen Rodriguez è stato per molti anni al centro della cronaca rosa e nei prossimi mesi potremmo veder ricomparire l’ex calciatore al centro dell’attenzione mediatica.