Si è spento Tony Ganios, l’attore star di “Porky’s”. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la fidanzata, Amanda Serrano-Ganios.

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Tony Ganios, l’attore noto per il suo ruolo di studente superdotato Anthony “Pilone” Tupperello nell’iconica serie di commedie degli anni ’80 “Porky’s”. La notizia della sua morte è stata confermata dalla sua fidanzata, Amanda Serrano-Ganios, attraverso i social media. L’attore è scomparso il 18 febbraio, all’età di 64 anni, a seguito di complicazioni dopo un intervento chirurgico per un’infezione alla spina dorsale, che ha portato a un’insufficienza cardiaca.

L’annuncio della morte

Amanda Serrano-Ganios ha pubblicato su X una foto nella quale i due si tengono per mano. Accanto allo scatto si legge: “Ti amo tanto amore mio. Sono distrutta“. Dopodiché ha pubblicato anche un altro tweet con la foto di Tony Ganios e la didascalia: “Le ultime parole che ci siamo detti sono state: ‘Ti amo’. Amore è un eufemismo. Tu sei tutto per me. Il mio cuore, la mia anima e il mio migliore amico“.

Chi era Tony Ganios

Nato a Brooklyn, New York, nel 1959 da una famiglia di origini greche, Ganios aveva iniziato la sua carriera nel mondo del cinema alla fine degli anni ’70. Il suo debutto avvenne con “The Wanderers – I nuovi guerrieri“, un film che lo vide interpretare uno dei membri di una gang italo-americana del Bronx, nel contesto sociale e culturale degli anni ’60. Questo ruolo pose le basi per la sua futura carriera, caratterizzata dalla partecipazione a diversi film d’azione e commedie adolescenziali.

Il ruolo che però lo rese celebre fu quello di Anthony “Meat” Tupperello, noto in Italia come “Pilone“, in “Porky’s – Questi pazzi pazzi porcelloni!“. La sua interpretazione del liceale superdotato fece di lui una figura iconica nel genere delle commedie sexy degli anni ’80.

Nonostante le critiche negative, “Porky’s” rappresentò un successo commerciale che portò alla realizzazione di due sequel. Ganios lavorò successivamente in altri film di rilievo come “Chiamami Aquila” e fece anche un’apparizione memorabile in “Die Hard 2“, dove il suo personaggio incontra una fine spettacolare.

Verso la metà degli anni ’90 decise di ritirarsi dal mondo della recitazione, dopo aver partecipato al film “Sol Levante“.