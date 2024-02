Possibile nuovo caso bestemmia al Grande Fratello. Un concorrente ha generato grosse proteste tra i telespettatori e il pubblico social.

Cosa sta succedendo al Grande Fratello? Dopo qualche momento di apparente tranquillità nella Casa, ecco un possibile “bestemmia gate” con tanto di richiesta di squalifica. Il protagonista, in negativo, di tale situazione è stato Sergio D’Ottavi, reo di essersi fatto scappare, forse, qualche parola di troppo.

Grande Fratello, scoppia il caso bestemmia

Alfonso Signorini

Nelle ultime ore, il concorrente del GF è stato avvolto dalle polemiche. Il motivo, come detto, è una presunta bestemmia. Sergio, infatti, si trovava in giardino e stava scherzando con Greta Rossetti quando, ad un certo, punto si sarebbe fatto sfuggire una frase di troppo.

Il gieffino ha provato a prendere in braccio la giovane Greta e quando la ragazza si è lanciata tra le sue braccia, ecco il fattaccio o, per lo meno, il momento “sospetto”.

Nella Casa potrebbe esserci quindi un nuovo caso bestemmia che non sarebbe, per altro, una novità per il reality.

Squalifica in arrivo?

Al netto di questa situazione, diversi telespettatori del reality e appassionati del web hanno chiesto a gran voce la squalifica. “Ha bestemmiato in modo evidente, deve essere eliminato”, ha scritto un utente. “Squalifica immediata, basta prenderci in giro”, ha commentato un altro.

Al momento non ci sono state prese di posizioni ufficiali da parte della produzione. Staremo a vedere se nelle prossime ore qualcosa verrà detto, magari dal conduttore, Alfonso Signorini.

Di seguito anche un post su X di un utente che ha chiesto la squaifica del concorrente: