È finita ufficialmente la storia d’amore tra Matteo Berrettini e Melissa Satta. L’annuncio del tennista e le motivazioni.

Erano stati numerosi i rumors sulla loro presunta crisi o, addirittura, finire della relazione. Le cose, in effetti, stavano davvero così. Matteo Berrettini e Melissa Satta si sono lasciati. A renderlo noto ufficialmente è stato il tennista italiano in una conferenza stampa via Zoom.

“Melissa Satta? Immaginavo la domanda”, ha esordito Berrettini prima di annunciare in modo ufficiale la fine della relazione tra lui e la showgirl. “Io e Melissa non stiamo più insieme. Abbiamo avuto un rapporto bellissimo e intenso di grande stima. Non andrò oltre questo. Non è successo niente di particolare. La devo ringraziare per questo anno vissuto insieme”.

“Volevo ringraziare tutti per pazienza e rispetto che mi avete riservato in questi mesi che non ho giocato. il rientro in campo sarà a breve, sto bene mi sono preso il tempo necessario per rientrare al massimo e fare una bella annata”.

La voglia di tornare al top

Importanti anche i passaggi relativi alla carriera da tennista. Berrettini, in questa ottica, ha spiegato: “Sono stati mesi complicati in cui non sono riuscito a fare quello che amo di più, giocare e competere. Sono stati mesi complicati perché rispetto al passato ho accettato meno questa cosa. Ho avuto difficoltà a sentirmi giocatore e lo ho espresso anche fuori dal campo. Ora è tutto superato mi sento bene fisicamente e mentalmente, ho tanta voglia di sentirmi di nuovo giocatore. sento una bella energia nell’aria”.

Nel futuro del tennista obiettivi chiari: tornare al top piano piano. “Ciò che mi interessa è tornare a competere con i migliori. Non andrò a Indian Wells ma partirò da Phoenix e Miami e poi ci sono i tornei sulla terra rossa”. E ancora: “Voglio giocare a Roma, dove manco da due anni e la cosa mi fa molto male. Il sogno rimane quello di vincere un grande torneo. Il 2024 non sarà l’anno in cui rincorrerò un torneo del grande slam ma cercherò di arrivare il più avanti possibile perché è il torneo a cui tengo di più”, ha concluso parlando sempre dell’evento di Roma.

