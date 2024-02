Momento di confessione anche con i suoi fan per Arisa che si è detta rinata dopo un periodo evidentemente negativo.

Ha vissuto dei momenti non troppo sereni e felici Arisa che adesso sembra essersi ritrovata se non, addirittura, essere rinata. Protagonista adesso in tv con ‘The Voice Kids’ e ‘The Voice Senior’, la cantante ha voluto confessare il suo stato emotivo ai fan su Instagram con una lunga storia nella quale ha fatto anche un ringraziamento speciale.

Arisa, il post della rinascita

“Si può essere ridicoli nella vita, perdere pezzi importanti, cambiare strada, riprenderla”, ha esordito Arisa in una storia su Instagram. “Odiarsi, amarsi a periodi e poi decidere di perdonarsi e basta, mettersi affacciati alla finestra e prendere la luce del sole che c’è, la pioggia quando scende, il vento che ci scompiglia i capelli e direziona le lacrime se c’è qualcosa che ci fa piangere, altrimenti non è necessario”

La cantante anche aggiunto: “La vita è bella, soprattutto se non sei in un letto di ospedale, se puoi camminare con le tue gambe e respirare con il tuo naso. È tutto un regalo. E a me, che prima sarebbe piaciuto essere altrove pensavo che mai nulla sarebbe stato abbastanza dico che va bene così, che non ho nessuna intenzione di fermarmi ma neanche di non farlo mai”.

Il ringraziamento speciale alla Bertè

Questo nuovo mood della cantante è stato aiutato anche da una sua collega. La stessa ex innocente occhialuta, infatti, ha aggiunto: “Ringrazio dal profondo del cuore per tutto ciò che ho ricevuto fin qui. E Loredana Bertè per la forza che mi sta dando la sua canzone ‘Sono pazza di me, mi sono odiata abbastanza’. Ho faticato tanto e rinunciato a tutto, merito di sorridere davanti allo specchio”.

Nel finire del suo messaggio, poi, Arisa ha avuto un altro ringraziamento molto importante: “Un grazie gigante per ogni respiro, per essere nata dove sono nata e per aver avuto i genitori che ho avuto che mi hanno insegnato a fare tutto con niente e comunque a buttarmi con coraggio in qualsiasi cosa. Sono fiera di me e stasera mi sento felice”.

