Quando Meghan Markle è entrata a far parte della Royal Family il suo patrimonio era di 5 milioni, mentre oggi è cresciuto esponenzialmente: scopriamo perché.

Nonostante gli scandali, le controversie e l’addio ai titoli nobiliari, il patrimonio dell’ex duchessa del Sussex Meghan Markle avrebbe ottenuto un’impennata: quando era una “semplice” attrice sarebbe ammontato infatti a 5 milioni di dollari, mentre oggi sarebbe stimato attorno ai 50 milioni. Ma come ha fatto aumentare se lei e il Principe Harry non ricevono più alcun sussidio dalla Royal Family avendo detto addio alla Corona? Scopriamo insieme!

Meghan Markle

Meghan Markle: il patrimonio

Secondo il Celebrity Net Worth – e stando a quanto riporta Vanity Fair – il patrimonio da capogiro di Meghan Markle ammonterebbe a ben 50 milioni di dollari. In molti si sono chiesti come questo sia possibile visto che, dopo le nozze con Harry, l’attrice ha detto addio alla sua carriera cinematografica e ha successivamente rinunciato anche ai titoli nobiliari (rifiutando di fatto i sussidi che le sarebbero spettati per diritto acquisito). A quanto pare a fruttare a Meghan ingenti somme sarebbero i suoi accordi con Netflix (con cui lei ed Harry hanno firmato un accordo per la realizzazione di film e documentari dedicati ai più piccoli) e con Spotify (con cui l’ex duchessa si sarebbe accordata per la realizzazione di alcuni podcast).

A gonfiare le tasche dell’ex attrice sarebbero stati poi alcuni ingaggi tv, non ultimo quello per la CBS dove ha rilasciato la sua controversa e discussa intervista da Oprah Winfrey (il cui compenso non è mai stato ufficializzato).

I guadagni di Harry

Agli incassi dell’ex duchessa bisogna poi sommare anche i guadagni del Principe Harry, che oltre ad aver investito parte dell’eredità a lui lasciata da sua madre Diana, avrebbe iniziato a lavorare ai livelli più alti di una startup statunitense. Il patrimonio della coppia – che nel frattempo ha fondato anche l’associazione benefica Archewell – sarebbe a dir poco da capogiro.