Di schemi lavori a maglia ce ne sono un’infinità, alcuni gratuiti e altri a pagamento. Quali sono i modelli per imparare a sferruzzare?

Lavorare a maglia è terapeutico e non è un hobby dedicato esclusivamente alle donne. Negli ultimi anni come non mai, infatti, anche il sesso cosiddetto forte si è lasciato trasportare dal mondo della lana. Navigando sul web, si trovano tantissimi schemi lavori a maglia, per tutti i livelli, sia esperti che principianti.

Schemi maglia: dal livello principiante ad esperto

Nell’immaginario collettivo, lavorare a maglia equivale ad una sola immagine: la nonna che sferruzza davanti al caminetto. Fortunatamente, negli ultimi anni, questo lavoro manuale è tornato in auge e, soprattutto, non è più di solo appannaggio femminile. E’ altresì vero che sono principalmente le donne a dedicarsi a questo hobby e a cercare online i modelli maglie ai ferri più diversi. C’è una bella differenza, infatti, nello sfoggiare un maglione nato dalle proprie mani, quindi unico, rispetto a quelli in serie che si trovano in commercio. Non solo pullover, ma anche sciarpe, calzini, coperte, borse e chi più ne ha ne metta.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Online ci sono tanti video tutorial per imparare a sferruzzare, così come ce ne sono tanti altri dedicati a utenti esperti. Dopo aver scelto i ferri, la cosa più importante è trovare dei modelli su cui esercitarsi. Il sito migliore è Mani di fata, che permette di scegliere una specie di pacchetto completo: oltre al kit filati, fornisce spiegazioni passo dopo passo con schemi di lavoro ad hoc. Ovviamente, tutti i modelli maglia ai ferri di questa piattaforma sono a pagamento.

Lavori a maglia: modelli gratis

Se, invece, volete cimentarvi con modelli maglioni ai ferri gratuiti, non avete che l’imbarazzo della scelta. Ad esempio, sul sito Schemimaglia.com troverete un’infinità di lavori, con spiegazioni step by step. E’ bene sottolineare che, su questa piattaforma, anche i modelli definiti “semplici” non sono un vero e proprio gioco da ragazzi.

GarnStudio.com è lo spazio virtuale perfetto per voi se non sapete neanche come si tengono in mano i ferri. I modelli dei lavori sono gratuiti e, soprattutto, sono spiegati passo dopo passo fin nei minimi dettagli. Ci sono tantissime maglie di lana ai ferri, con foto, indicazioni e suggerimenti per fare un bel lavoro.