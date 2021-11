Il calciatore ritorna su Instagram ma segue pochissimi profili, tra cui quelli di Wanda Nara e il Paris Saint-Germain.

Francamente, nessuno sta veramente capendo cosa stia accadendo tra l’influencer Wanda Nara e il calciatore argentino Mauro Icardi. Dopo una loro apparente nuova crisi, Mauro Icardi è ritornato sul famoso social di Instagram e lo fa con una foto che non passa inosservata. Nello scatto lo vediamo abbracciato a Wanda Nara, seduti su un prato davanti a un fuoco, mentre lui guarda sorridente l’obiettivo. Tagga poi sua moglie nella didascalia e le scrive: “Ti amo”.

La foto non è nemmeno di 24 ore fa, ma ha già raggiunto quasi i 400.000 likes. Inoltre, una foto molto simile è stata impostata come immagine del profilo dell’attaccante. Ma c’è anche un altro dettaglio che fa riflette: lui ha mantenuto il follow a pochissimi contatti, tra cui figurano alcuni colleghi, il profilo ufficiale del Paris Saint-Germain e lo stesso account di Wanda Nara. Forse una dimostrazione di lealtà e fedeltà verso la consorte? Non ci stupirebbe, considerando che lei lo ha minacciato di divorziare dopo che lui l’ha tradita con l’attrice venezuelana China Suarez.

Infatti pochi giorni fa sono sbucati dei video molto compromettenti e intimi di alcuni momenti vissuti tra China e Mauro. Ci saremmo aspettati il putiferio e invece… non è stato così. A questo punto ci chiediamo: è tutto vero quello che sta accadendo, o è solo una mossa pubblicitaria?

Ecco il post di Mauro Icardi su Instagram: