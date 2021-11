La regia si dimentica di tagliare il video che ormai è andato in onda e sta facendo il giro del web.

Altro errore di regia quest’anno per il Grande Fratello Vip. In diverse occasioni la produzione non si è curata di omettere dei video che contenevano momenti estremamente intimi e riservati dei concorrenti. Stavolta è stato il turno di una delle sorelle etiopi, Jessica Selassiè.

La giovane si è recata in confessionale per fare una richiesta molto delicata. Come si nota dal suo volto contratto, pare che la ragazza stia soffrendo da qualche giorno di forti problemi intestinali. Chiede quindi in Confessionale che le venga mandata dal medico una medicina particolare. Ecco la richiesta riportata da Blogtivvu: “Mi servirebbe subito una pasticca e non me l’ha più mandata. Siccome mi serve urgente, perché sto male. Che pasticca? Il Pursennid per andare in bagno. Sto malissimo, ditegli che sto male davvero ho i crampi…“

La regia, occupata a puntare le telecamere su Francesca Cipriani e Manila Nazzaro mentre si stavano truccando, si è dimenticata di tagliare questo video, che ormai sta facendo il giro del web. Di sicuro non farebbe piacere ai concorrenti scoprire che i loro problemi di salute vengono trasmessi a tutta l’Italia…

Ecco il video dell’errore di regia