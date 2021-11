La cantante ha un momento difficile durante una discussione con l’opinionista Selvaggia Lucarelli.

Si sa, a Ballando con le Stelle si alternano momenti di leggerezza e momenti di malinconia. Questa volta è toccato alla concorrente Sabrina Salerno confrontarsi con la pungente giudice Selvaggia Lucarelli dopo la sua esibizione. L’opinionista non ha avuto nulla da ridire sull’esibizione della showgirl, ma ha commentato la sua femminilità.

Ecco qual è stato il commento riportato da Fanpage: “Mi sto convincendo del fatto che tu non sia una bomba sexy, nel senso che lo sei fisicamente, ma tu sei lontanissima da quella roba lì, e mi sembra che tu abbia messo in scena una recita che negli Anni Ottanta andava pure bene perché era tutto finto, ma adesso no. Nella clip eri con una maglia accollata e dei fuson ed eri comunque sexy, forse io agirei un po’ per sottrazione“.

Insomma, la giornalista avrebbe giudicato eccessivo l’abbigliamento in studio di Sabrina Salerno, che indossava un top di pelle scollato. Quest’ultima non si sarebbe sentita attaccata, ma si è comunque difesa così: “Mi stai dicendo che dovrei venire con il burqa? Sarebbe scontato. Proprio perché io ho 53 anni e ho una mia fisicità, magari l’evoluzione di cui parli tu ce l’avrò dopo Ballando“.

La discussione continua tra i giudici, ma Sabrina Salerno ha un crollo emotivo e si rifugia tra le braccia di Milly Carlucci: “Scusate, io faccio molta fatica a parlare di me, quelle di clip di presentazione per me sono quasi un incubo, perché per me non è facile. Non mi piace piangere in televisione. Capisco che Selvaggia mi stava facendo un complimento, voleva dirmi che in me c’è molto di più di quello che si vede”.