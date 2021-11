Manca sempre meno all’arrivo del nascituro e l’influencer pubblica un video per celebrare la dolce attesa.

Ci sono solo momenti di pura felicità per Clizia Incorvaia e per il compagno Paolo Ciavarro. La coppia è infatti in attesa del loro primo figlio, un maschietto che verrà alla luce tra pochi mesi. Per celebrare la futura nascita, la modella pubblica un video su Instragram un video che raccoglie i momenti più belli della sua gravidanza.

Come sottofondo del video sentiamo le note della dolcissima canzone francese L’amour cantata da Carla Bruni, mentre le immagini scorrono: osserviamo Clizia inquadrare il pancione che cresce ogni mese che passa e durante gli eventi più importanti, come il suo compleanno e quello di Paolo. Non mancano poi le ecografie, dove vediamo il bambino e ascoltiamo persino il suo cuoricino battere.

La dedica di Clizia Incorvaia è interamente dedicata a lui: “Amore mio grande vederti crescere a vista d’occhio da quando eri un “microscopico semino “ a oggi in cui scorgiamo il tuo nasino e iniziamo già a discutere con papà: “è il mio“ , “no, caro è il mio!!” È bellissimo davvero … forse in 3D i bebè sembrano sempre dei piccoli alieni, ma gli occhi dei genitori li trasformano già in quel che saranno ! Ti amiamo tanto“

Ecco il commovente post su Instagram