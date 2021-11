I coinquilini organizzano una particolare festa a mezzanotte per festeggiare Miriana Trevisan.

Dopo l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, è arrivato il turno di Miriana Trevisan di festeggiare il compleanno nella Casa più Spiata d’Italia. La showgirl compie oggi 49 anni, diremmo portati benissimo. In suo onore è stata organizzata una festa speciale, che è partita non appena le lancette hanno segnato la mezzanotte.

Dalle foto, ci sembra che sia stato pianificato un red party ben riuscito: ogni coinquilino indossa infatti un indumento rosso fuoco, accessori inclusi. Ovviamente, il discorso vale anche per la festeggiata e per gli addobbi decorativi. Miriana Trevisan non si aspettava però nulla di tutto questo: la concorrente si trovava in un estremo momento di sconforto dopo la pioggia di critiche ricevute per il suo rapporto con Nicola Pisu. In più, dopo aver discusso con alcuni concorrenti, pensava che non avrebbero partecipato alla festa e che quindi sarebbe stato meglio rinviarla.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Tuttavia, a sua insaputa, mentre si recava nel Confessionale i coinquilini hanno organizzato il compleanno perfetto. Quando la concorrente esce dalla stanza, i vip l’attendono fuori con tanto di trombette e intonano Tanti auguri a te. Miriana Trevisan rimane esterrefatta e si commuove per il gesto di affetto di tutta la Casa. Colpisce anche il commento di Francesca Cipriani, riportato da Tgcom: “Ti devi voler bene, c’è gente che ti vuole bene e devi festeggiare il tuo compleanno in tranquillità“.

Ecco alcuni scatti della festa