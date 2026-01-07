Matrimonio a Prima Vista 16: tutte le anticipazioni e le nuove coppie

Matrimonio a Prima Vista Italia 16 torna il 7 gennaio 2026 su Real Time: ecco le anticipazioni e i protagonisti delle nuove coppie.
Dopo il successo della quindicesima stagione, Matrimonio a prima vista Italia torna su Real Time mercoledì 7 gennaio 2026 alle 21:30 con la sua sedicesima edizione. Anche quest’anno, il programma mette alla prova sei single che accettano di sposarsi senza essersi mai visti prima, affidandosi completamente al giudizio degli esperti. Ecco, a seguire, le anticipazioni e le nuove coppie.
Matrimonio a Prima Vista Italia 16: anticipazioni
Come sempre, a creare di Matrimonio a Prima Vista Italia le coppie e accompagnarle nel loro percorso ci saranno la sessuologa e psicoterapeuta Nada Loffredi, il life coach Andrea Favaretto e la psicologa Giulia Davanzante. Tocca a loro il compito delicato di valutare compatibilità emotive, caratteriali e progettuali, sostenendo i partecipanti tra entusiasmo, dubbi e difficoltà.
Le nuove coppie: chi sono i protagonisti della sedicesima edizione
Ecco, a seguire, i protagonisti di Matrimonio a Prima Vista Italia 16:
- Andrea Disisto è uno dei sei single in cerca dell’anima gemella. Ha 41 anni, vive a Voghera e lavora come operaio tecnico specializzato. Si descrive come il “Bridget Jones” del gruppo e arriva al programma con un desiderio ben preciso: costruire una famiglia e diventare padre. È molto legato al suo gatto, alla sorella gemella e alle nipotine, e vuole lasciarsi alle spalle la sensazione di essere “l’ultimo single“.
- Accanto a lui, un altro protagonista maschile è Federico Cordinovi, 38 anni, warehouse manager di Stezzano (Bergamo). Ha alle spalle relazioni importanti e ha cresciuto per anni il figlio di una ex compagna. Appassionato di sport e buona cucina, cerca una compagna che comprenda e condivida le sue passioni, con cui poter costruire qualcosa di solido.
- Sul fronte femminile c’è Linda Manzoni, 29 anni, logopedista di Verderio. Spirito libero e appassionata di motociclette, sogna un compagno che sappia vivere con lei avventure e momenti di crescita. Il matrimonio al buio rappresenta per lei una sfida eccitante e coraggiosa.
- Anche Andrea Torreggiani, 31 anni, operaio di Muggiò, condivide la passione per le due ruote. Dopo un cambiamento personale e fisico importante, partecipa al programma con la speranza di creare quella famiglia che la vita gli ha portato via troppo presto.
- Marina Bernardi, 27 anni, receptionist di Rimini, si definisce “curiosa” e “inquieta“, con il sogno di aprire una gelateria. Vuole una relazione che sia allo stesso tempo stimolante e stabile. Cresciuta in una famiglia allargata, è pronta a costruire qualcosa di unico.
- Chiude il gruppo Irene Mele, 42 anni, tanatoesteta di Genova. Il suo lavoro – truccare e vestire i defunti – le ha dato una sensibilità profonda. Ammette di cambiare spesso look e sente il peso del tempo, ma non ha mai smesso di credere nell’amore, nella possibilità di diventare madre e di condividere la vita con un compagno.