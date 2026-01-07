Matrimonio a Prima Vista 16: tutte le anticipazioni e le nuove coppie

Matrimonio a Prima Vista Italia 16 torna il 7 gennaio 2026 su Real Time: ecco le anticipazioni e i protagonisti delle nuove coppie.

Dopo il successo della quindicesima stagione, Matrimonio a prima vista Italia torna su Real Time mercoledì 7 gennaio 2026 alle 21:30 con la sua sedicesima edizione. Anche quest’anno, il programma mette alla prova sei single che accettano di sposarsi senza essersi mai visti prima, affidandosi completamente al giudizio degli esperti. Ecco, a seguire, le anticipazioni e le nuove coppie.

Matrimonio a Prima Vista Italia 16: anticipazioni

Come sempre, a creare di Matrimonio a Prima Vista Italia le coppie e accompagnarle nel loro percorso ci saranno la sessuologa e psicoterapeuta Nada Loffredi, il life coach Andrea Favaretto e la psicologa Giulia Davanzante. Tocca a loro il compito delicato di valutare compatibilità emotive, caratteriali e progettuali, sostenendo i partecipanti tra entusiasmo, dubbi e difficoltà.

Le nuove coppie: chi sono i protagonisti della sedicesima edizione

Ecco, a seguire, i protagonisti di Matrimonio a Prima Vista Italia 16: