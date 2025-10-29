Matrimonio a Prima Vista 15: cosa è successo alle coppie nello speciale “E poi…”

Lo speciale “E Poi…” sancisce la fine dell’edizione numero 15 di Matrimonio a Prima Vista: le coppie hanno ormai deciso il loro futuro.

Con la messa in onda della puntata “E Poi…”, Matrimonio a Prima Vista 15 è arrivato a conclusione. Le tre coppie, a distanza di mesi dalla scelta finale, hanno confermato la scelta oppure hanno cambiato idea? Possiamo anticipare che le loro decisioni non sono così sorprendenti.

Matrimonio a Prima Vista 15 “E Poi…”: cosa è successo alle coppie?

Matrimonio a Prima Vista 15 ha visto mettersi in gioco tre coppie: Dario Del Vecchio e Roberta Bordonaro, Melissa Cicciari e Matteo Conca e Roberta Murano e Luca Merlo. Nella puntata finale, soltanto una di loro aveva deciso di restare sposata, mentre le altre due hanno scelto il divorzio, seppur in un caso con una strana clausola. A distanza di mesi, nello speciale “E Poi…”, in onda su Real Time il 29 ottobre, non ci sono stati grandi colpi di scena.

Partiamo da Roberta Murano e Luca Merlo, l’unica coppia che aveva deciso di restare sposata. La loro love story procede a gonfie vele, tanto che sono andati a convivere a Torino e sognano di allargare presto la famiglia. Lei ha candidamente ammesso che non può immaginare “un padre migliore” per i suoi figli. Un lieto fine che i fan di Matrimonio a Prima Vista 15 si aspettavano fin dalle prime puntate.

Niente di nuovo neanche per Melissa Cicciari e Matteo Conca, che hanno confermato di non essersi più visti dopo la firma delle carte del divorzio. Mentre lei ha confessato che rivedere l’ex marito le ha fatto un certo effetto, lui si è detto quasi indifferente e ha rivelato che frequenta una nuova ragazza. A questo punto, anche Melissa ha ammesso di aver conosciuto un uomo, ma ha sottolineato di voler procedere con molta calma.

Un finale già annunciato

Infine, veniamo all’unica coppia che nella puntata finale di Matrimonio a Prima Vista 15 aveva regalato un piccolo colpo di scena: Dario Del Vecchio e Roberta Bordonaro. I due avevano deciso di divorziare, ma di continuare comunque a frequentarsi. A distanza di mesi, è successo qualcosa? Sì, ma in negativo. Dopo la fine del programma si sono rivisti in un’unica occasione, per un aperitivo, e hanno deciso di non frequentarsi più.

Lui ha lamentato, come sempre, la sua chiusura emotiva, mentre lei ha finalmente ammesso di non esserne attratta. Dario, in tutto ciò, ha già iniziato una nuova frequentazione.