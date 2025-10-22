Come finisce Matrimonio a prima vista 15: epilogo inaspettato per una coppia (anticipazioni)

Come finisce Matrimonio a prima vista 15? Due coppie hanno regalato un finale scontato, ma una ha lasciato tutti di stucco.

Anche l’edizione 15 di Matrimonio a prima vista è giunta a conclusione. Le tre coppie selezionate dagli esperti non hanno regalato grandi colpi di scena durante il percorso, ma siamo pronti a scommettere che la puntata finale sarà da effetto “wow” (almeno per due dei sei partecipanti). Scopriamo come finisce e chi sta ancora insieme.

Matrimonio a prima vista: ecco come finisce l’edizione 15

Matrimonio a prima vista, esperimento sociale in onda su Real Time, continua a riscuotere consensi. La 15esima edizione ha visto tre coppie mettersi in gioco: Roberta Murano e Luca Merlo, Matteo Conca e Melissa Cicciari e Dario Del Vecchio e Roberta Bordonaro. Se non avete ancora visto l’ultima puntata e non volete scoprire in anteprima come finisce, vi consigliamo di interrompere la lettura.

Fin dalla primissima puntata, i fan di Matrimonio a prima vista non hanno avuto dubbi su di loro. Stiamo parlando di Roberta e Luca. Il loro percorso, definito “perfetto” dagli stessi esperti, ha visto più alti che bassi. Qualche discussione c’è stata, ma niente di eccessivo. Lui ha ammesso che da quando l’ha incontrata la sua vita è più bella, mentre lei si è detta innamorata, per cui non potevamo aspettarci un epilogo diverso: hanno deciso di restare sposati.

Finale scontato anche per Matteo e Melissa che, nonostante l’inizio più che positivo nel giorno delle nozze, non sono riusciti ad avere un’intesa. Lui ha continuato a sostenere di aver fatto di tutto per far funzionare il matrimonio, mentre lei lo ha accusato di averla sempre giudicata. Alla fine della fiera, non potevano che riconsegnare le fedi e firmare le carte del divorzio.

Il finale inaspettato

Senza ombra di dubbio, il finale inaspettato di Matrimonio a prima vista 15 lo hanno regalato Dario e Roberta. Il loro rapporto non è andato bene fin dall’inizio. Lei per tutto il percorso ha accusato il marito di non provare attrazione nei suoi confronti e lui si è ogni volta difeso sostenendo il contrario.

Nella puntata finale sono rimasti entrambi della stessa idea, ma hanno preso una decisione inaspettata: hanno riconsegnato le fedi, decidendo di continuare a vedersi. Un colpo di fulmine a scoppio ritardato? A essere onesti, ci crediamo poco, molto poco, ma lasciamo loro il beneficio del dubbio.