I due si sono detti addio. Ecco cosa fanno oggi gli ex che erano l’ultima coppia sopravvissuta a Matrimonio a prima vista 8.

Dopo la fine dell’ottava edizione di Matrimonio a prima vista, molte coppie avevano deciso di portare avanti l’unione siglata durante il programma. Nel corso del tempo, le cose sono cambiate e anche l’ultima coppia che era sopravvissuta al reality, si è detta addio.

Matrimonio a prima vista 8: scoppia anche l’ultima coppia del programma

Eravamo rimasti al fatto che due delle tre coppie formatesi durante Matrimonio a prima vista 8 si erano dette subito addio. Solo un’unione sembrava essere più forte e solida e parliamo di quella creata da Giorgia e Antonio. Una foto da IG:

Col tempo, però, anche quest’ultimi hanno deciso di lasciarsi: i due lo hanno comunicato sui social, dopo la messa in onda dell’episodio E poi, che illustrava le coppie che stavano ancora insieme o che avevano deciso di separarsi. Quindi, anche i due – come gli altri partecipanti al programma – hanno deciso di prendere strade diverse.

Le altre coppie “scoppiate”

Prima che Giorgia e Antonio si dicessero addio, sono scoppiate anche le altre due coppie che sono convolate a nozze.

Mattia e Cristina hanno preferito lasciarsi in quanto non sentivano quel trasporto e quell’amore che dovrebbe esserci in una coppia appena formata, nonostante andassero d’accodo.

Giorgia e Gianluca, invece, hanno avuto liti e fraintendimenti che hanno fatto loro capire che non era il caso di continuare su un percorso già iniziato con difficoltà.

