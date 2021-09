Matilda De Angelis compie 26 anni, il post sui social

Matilda De angelis compie 26 anni e la attende un futuro radioso, dopo una carriera in ascesa negli ultimi anni, grazie anche agli ottimi riscontri ottenuti per sue interpretazioni nelle produzioni internazionali. L’attrice bolognese tornerà al cinema nel film di Paula Ortiz “Across the River and Into the Tree”.

Tutto ebbe inizio nel 2014, quando un suo amico le suggerì di presentarsi ad un provino per un film con Stefano Accorsi nella pellicola “Veloce come il vento”. Matilda ha voluto celebrare il suo compleanno sui social con una foto abbastanza ironica, nonostante la crescita incredibile che ha avuto nel suo percorso, pubblicando sul proprio profilo Instagram una foto di lei da bambina vestita da clown, scrivendo come didascalia: “+ 26 e giullare per sempre”.