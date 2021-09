Emma Marrone e Loredana Bertè, una grande intesa: “Divertimento puro”.

Emma Marrone e Loredana Bertè hanno parlato della loro grande intesa e del loro stupendo rapporto in un video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale da TV Sorrisi e Canzoni. La sorella minore di Mia Martini ha avuto modo di celebrare l’amicizia con la giudice di X Factor e di parlare della suo tour: “Sono ancora in tour, l’ultima serata sarà a Locarno tra tre o quattro giorni. Emma è fantastica, è strepitosa, non fa che dimostrarlo ogni volta e io sono fiera di lei, la adoro. Poi questa estate sto concludendo le registrazioni del mio nuovo album, che non posso dire quando uscirà perché è un segreto. Divertimento puro ragazzi”.

Anche Emma ha parlato del suo tour e ha espresso belle parole nei confronti di Loredana Bertè: “Questa è stata una grande estate, io sono andata in tour. Abbiamo questa bellissima canzone insieme, devo dire che è veramente un sogno cantare con Loredana, girare il video, è stata un’esperienza di una creatività e di un divertimento assoluto, è sempre un piacere tornare sui palchi per cantare insieme perché ci divertiamo come due pazze. Siamo quattro fi***e perché ci sono anche i nostri alter ego”.