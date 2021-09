Parla Anna Tatangelo: “Ho sofferto per non essermi sposata con Gigi”.

Anna Tatangelo, per la prima volta, dal 19 settembre condurrà un programma chiamato “Scene da matrimonio” che andrà su Canale 5. La conduttrice ha rilasciato in merito un’intervista al Corriere della Sera, nella quale ha potuto parlare delle sue numerose vite nonostante la giovane età: “Sono entrata in questo mondo in punta di piedi. A differenza di quanto si possa immaginare, ho fatto un passo indietro e racconto le storie degli sposi. Anche il mio abbigliamento non è da prima donna, ma molto semplice: jeans e maglietta. La protagonista è la sposa”.

In seguito ha anche parlato della sua relazione con Gigi D’Alessio: “Ho sofferto a non essere sposata con Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio. Poi capisci che c’è un legame che va oltre, ma certo da piccola ho sognato l’abito bianco, ora non lo sogno più, ma non lo escludo: è un sacramento in cui credo. Al di là delle storie vissute, la vita va avanti, ho 34 anni e posso tranquillamente pensare al matrimonio per il futuro. È stata dura la separazione, ma mi posso rinnamorare e perché no, convolare a nozze”.