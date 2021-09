Stefania Orlando si veste per “Tale e Quale Show”: la silhouette è perfetta.

Stefania Orlando ha condiviso sulle proprie stories di Instagram attraverso il suo profilo ufficiale il video di Novella 2000, che la riprendeva mentre prendeva le misure per il vestito che indosserà a “Tale e Quale Show”. Per la conduttrice la prova va a gonfie vele: nel video si può notare una silhouette perfetta.

Lo stesso stilista si è complimentato per la perfezione delle misure di Stefania Orlando che, come abbiamo detto in precedenza fa parte del cast del programma del venerdì sera di Rai Uno condotto da Carlo Conti. Voi cosa ne pensate della silhouette della conduttrice?