Matga: il significato del grido di protesta delle donne dopo l’elezione di Trump

Qual è il significato di Matga? Sui social è diventato virale dopo l’elezione di Trump come Presidente Usa, ma nasconde qualcosa di macabro.

Continua a far discutere l’elezione di Donald Trump come Presidente degli Stati Uniti d’America. Dopo il movimento 4B, sui social è nato un uovo hashtag che è subito diventato virale: Matga. Vediamo qual è il suo significato, che nasconde una vecchia usanza italiana particolarmente macabra.

Matga, il significato dell’hashtag macabro virale sui social

Il nuovo trend dei social, anche se rappresenta lo slogan di una protesta più che giustificata, potrebbe lanciare un messaggio sbagliato. Stiamo parlando del Make Aqua Tofana Great Again, abbreviato in Matga, nato dopo l’elezione di Donald Trump come Presidente degli Stati Uniti d’America. Ad averlo coniato sono state soprattutto le donne, spaventate dalle posizioni sessiste e maschiliste del nuovo capo di Governo.

Dopo il movimento 4B, che prendendo spunto da una pratica diffusa in Oriente invita ad astenersi dagli uomini e dal sesso per ribellarsi a secoli di disuguaglianze, disparità e violenze nei confronti delle donne, è il turno del Matga. Mentre il primo non è allarmante, il secondo potrebbe veicolare un messaggio pericoloso.

Make Aqua Tofana Great Again, che si rifà allo slogan di Trump Make America Great Again, si riferisce a un’antica usanza del VXII° secolo. In quel tempo, le donne uccidevano i mariti violenti con l’acqua tofana, un potente veleno nato in Italia, precisamente in Sicilia. Questa sostanza tossica prende il nome dalla sua presunta ideatrice, ossia Giulia Tofana. La leggenda racconta che, prima di essere scoperta e uccisa dall’Inquisizione, Giulia abbia aiutato oltre 600 donne a liberarsi degli uomini.

Perché il Matga è pericoloso? E’ subdolo

L’acqua tofana a cui si rifà il Matga è un veleno altamente mortale e difficilmente rilevabile, ma che si può tranquillamente e facilmente preparare a casa. Agisce nel giro di pochi giorni, dando sintomi simili a quelli dell’influenza. Sui social sono tante le donne che utilizzano l’hashtag, mostrandosi addirittura mentre sono intente a preparare strane pozioni.

A prescindere dalle gag, però, è allarmante il messaggio che possono veicolare video di questo tipo. Sembra quasi che, per liberarsi di una persona, invece che chiedere aiuto alle forze dell’ordine, si possa preparare l’acqua tofana in casa e agire indisturbati. Non a caso, la deputata della Georgia Marjorie Taylor Greene ha lanciato un appello all’FBI: “Queste donne stanno dicendo ad altri come avvelenare e uccidere gli uomini perché sono arrabbiate per le elezioni“.