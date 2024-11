Significato del numero 17: e se vi dicessimo che simboleggia la forza? Altro che sfortuna!

Qual è il significato del numero 17? Ecco tutto quello che c’è da sapere su uno dei numeri che terrorizza di più gli italiani.

Tra i numeri più temuti dagli italiani, popolo superstizioso per eccellenza, c’è il numero 17. In tanti credono che sia portatore di sfortuna e malocchio e che non si possa ricavare niente di buono nelle giornate che cadono di 17. Ma qual è il suo significato? Ripercorriamo la sua ‘storia’, tra avvenimenti reali e leggende metropolitane.

Qual è il significato del numero 17?

Secondo la tradizione greco-latina, il numero 17 è un nemico da cui tenersi alla larga perché portatore di sfortuna e malocchio. Pensate che è talmente diffusa la superstizione nei confronti di questo numero che esiste un disturbo, l’eptacaidecafobia, che indica proprio la paura folle del 17. Ma come siamo arrivati a questa specie di delirio?

Ai tempi dei romani, il numero 17 era strettamente collegato alla morte, quindi alla disavventura, specialmente se era accompagnato dal giorno venerdì. Pensate che i sarcofagi funerari avevano incisa la scritta latina Vixi, ossia vissi, che poi è stata sostituita con l’acronimo R.I.P., che significa riposa in pace. Questo altro non era che l’anagramma del numero 17, che i romani rappresentavano con XVII. Non solo, essendo strettamente collegato alla morte, il 17 era giorno che a Roma veniva destinato alle esecuzioni.

Non solo i romani, per i pitagorici il 17 era un numero ostacolo perché, a differenza degli altri, non era misurabile con delle figure geometriche. Per i cristiani, la cattiva sorte del 17 era da ricollegare alla crocifissione di Cristo e al diluvio universale. Nella smorfia napoletana, si mantiene la tradizione: simboleggia la malasorte.

Numero sfortunato o fortunato?

Pur essendo un numero poco felice, spesso collegato alla malasorte, il suo significato non è del tutto negativo. Pensiamo, ad esempio, al biblico diluvio universale. E’ iniziato venerdì 17, ma è terminato sempre il 17, ma sette mesi dopo. Pertanto, deve essere letto anche come portatore di speranza.

Non a caso, secondo la numerologia è un numero forte, che resiste davanti a tutte le difficoltà che incontra sul suo cammino. Coloro che sono nati il 17 sono solitamente persone sincere e creative, un po’ insicure, ma dotate di grande talento.