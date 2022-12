Mastino napoletano: tutto quel che è importante conoscere su questa particolarissima razza.

Quella del mastino napoletano è senza alcun dubbio una delle razza di cani più conosciute e apprezzate. Si tratta infatti di una razza storica e con caratteristiche ben definite. Dalle dimensioni così imponenti da essere noto anche come mastino napoletano gigante, questo cane può arrivare a pesare fino a 75 kg arrivando ad un’altezza di 70 cm e più.

Un’altra delle sue caratteristiche è la testa piuttosto grande che gli conferisce un aspetto difficile da non notare o ricordare. Al di là di questo, però, il cane mastino napoletano vanta tutta una serie di particolarità per le quali vale la pena approfondirne la conoscenza.

Mastino napoletano: il carattere

Un aspetto sicuramente singolare dei cani mastino napoletano è quello legato al temperamento.

mastino napoletano

Sebbene sia noto come cane da guardia, infatti, non si tratta di un cane aggressivo. Cosa che sa bene chi ha a che fare un mastino napoletano cucciolo.

Questo esemplare è infatti giocoso, molto legato alla famiglia ed in grado di amare in modo assoluto i suoi membri. Il suo istinto di protezione verso coloro che ama lo porta ovviamente ad intervenire in caso di sospetto pericolo. Cosa che, complice anche la stazza, nel tempo gli è valsa la nomea di cane aggressivo.

Detto ciò si tratta anche di un cane molto intelligente e che se non addestrato da qualcuno con carattere potrebbe iniziare a disobbedire.

Prima di prenderne uno con se è quindi molto importante essere certi di potersene occupare nel modo giusto.

Quanto costa acquistare e allevare questa razza

In genere, questa razza ha un costo che va dai 600 ai 1000 euro. A queste spese andranno poi aggiunte quelle relative a giochi al cibo e a tutto ciò che gli occorre per essere felici e crescere bene. Non vanno poi dimenticate le visite veterinarie, indispensabili per prevenire problemi ai quali sono maggiormente soggetti.

Trattandosi di una razza per certi versi delicata è sempre molto importante conoscere lo stato di salute dei genitori. Per questo motivo, il consiglio è quello di rivolgersi sempre ad un allevamento di mastino napoletano che sia gestito da amatori della razza.

Riproduzione riservata © 2022 - DG