In occasione di un’intervista rilasciata al Messaggero, Massimo Ranieri ammette il desiderio di voler vivere nuovamente la paternità, nonostante i suoi 71 anni. Il cantante ha già una figlia, Cristiana che, però, ha riconosciuto solo quando la donna aveva 24 anni. Ora si sente pronto a diventare papà per la seconda volta.

Le dichiarazioni di Massimo Ranieri

Come riporta Fan Page, Massimo Ranieri dichiara di voler diventare padre: “A breve. Non dico domani, ma è quello che voglio assolutamente fare. Questo sogno da un po’ di tempo mi è entrato dentro. Credo che potrei essere un padre ideale. Ho anche il fuso orario dell’artista: non sono mattiniero, ma prima delle tre di notte non mi addormento…”

Sul fatto che ha 71 anni, il cantante risponde sereno: “Non sono spaventato dalla mia età. Ci sono quelli che dicono: “Oddio, non va bene. Fai un figlio a 70 anni poi quando ne avrà 10 gli farai da nonno”. Ma che importa, rispondo, gli faccio da padre adesso, poi fra 10 anni si vedrà. Penserà di avere un papà vecchio, ma l’avrà già capito. E chissenefrega. Anch’io quando avevo 16 anni e mio padre ne aveva 50, pensavo fosse vecchio”.

